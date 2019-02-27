Erdoğan'dan Davutoğlu ve Gül'e mesaj...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin, 'Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda, eski "yol arkadaşı" olan isimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarını değerlendiren Erdoğan, "Dava adamıysan davana ihanetin olmaması lazım. Çakılı kadrolar olamaz, liderin görevi de budur. Ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil. Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış, bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli" ifadelerini kullandı.