Erdoğan'dan danışmanlarına sansür

Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmamaları ve gazetelerde yazı yazmamaları kararı alındığı iddiasından kısa süre sonra Erdoğan'ın danışmanları Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TRT'de yaptıkları programlar sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı danışmanları Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TRT'de yaptıkları programlar sona erdi. İki ismin programlarının neden sona erdirildiği tartışma konusu olurken, yanıt kısa süre önce Hürriyet yazarı Ahmet Hakan tarafından verilmişti. Hakan, yazısında "İyi haber alan kaynaklarımın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı danışmanlarının televizyonlarda düzenli program yapmaları veya gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmalarıyla ilgili yeni bir karar alınmış. Bu karara göre danışmanlar artık televizyonlarda düzenli program yapmayacaklar, gazetelerde düzenli köşe yazıları yazmayacaklarmış" demişti. Bulut'un Star, Çevik'in de Yeni Birlik gazetesindeki yazılarının da son bulması bekleniyor.