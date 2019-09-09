Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Ankara'ya davet etti.

Habertürk'ün haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Ankara'ya davet etti.

Erdoğan'ın yerel seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelmeyi planladığı 30 büyükşehir belediyesinin başkanları AKP, CHP ve MHP'li isimlerden oluşuyor. HDP'nin kazandığı Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı.

CHP'DEN OLUMLU YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı.