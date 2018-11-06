Erdoğan'dan 'Binali Yıldırım İstanbul adayı olur mu?' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın olası İstanbul adaylığıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerel seçimler konusuyla ilgili olarak konuştu.

Erdoğan, “TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Bakanlar arasından aday olabilir mi?” sorusuna yanıt vererek “Zorda kalırsak neden olmasın” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın ismi, İstanbul için olası aday olarak geçiyor.

İddialara göre Yıldırım, adaylık ihtimaline sıcak bakmıyor.

'İRAN YAPTIRIMLARI' AÇIKLAMASI

AKP Grup Toplantısı'nda ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "İran'a yaptırımları doğru bulmuyorum. İran'dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. İran yaptırımları uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz" dedi.