Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması: Yeni sistem geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duyulmayacak sistemi hayata geçireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, "Bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duyulmayacak sistemi hayata geçireceğiz. Milletimizin askerlikle bağının tamamen kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir" ifadelerini kullandı.

"OHAL'i söz verdiğimiz gibi kaldırdık. Her zaman söylediğimiz gibi, ,'Ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız' dedik. Bedelli askerlik konusunu da bu hafta Meclis'ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Batı ülkelerinde askeri personel bulunamazken biz yığılmaları önlemek için bedelli askerlik çıkarmak zorunda kalıyoruz" diyen Erdoğan, "Bu köklü bir değişik yapma ihtiyacını doğuruyor. Bir daha bedelli askerliğe ihtiyaç duyulmayacak sistemi hayata geçireceğiz. Milletimizin askerlikle bağının tamamen kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KRİZLERİN FATURASINI ÖDÜYORUZ

Biz ülkemizin sadece siyasi özgürlüğünü değil, ekonomik özgürlüğünü de korumanın mücadelesini verdik. Elbette krizlerin faturasını ödedik ve ödüyoruz. Tüm milletimiz emin olsun ki, kazandıklarımız karşısında bu faturanın hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. Çok yakında ekonomik olarak da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz.

PATRONLARIN MUHATTABI ERDOĞAN

Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır. Ekonomideki hedeflerimize koşar adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Türkiye, yönetim değişikliğini tamamlamıştır. Bundan sonra önümüzde kısa vadeli tek bir seçim takvimimiz var. Bu da 2019 Mart ayındaki yerel seçimler. 18 Ağustos'ta olağan büyük kongremizi yapıyoruz ve yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızı başlatıyoruz. Atalarımızın dediği gibi, her alanda olduğu gibi siyasette de erken kalkan yol alır. Bunu unutmayacağız.

İSRAİL'İN KARARI

Filistinlilerin üzerine tank ve topla giden İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır. Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. Bu tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır. İsrail'in attığı bu adımla kalmayacağını ve bölgeyi dünyayı kana ve acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor. Türkiye olarak bu uygulamalara karşı çıkmayı ve Filistinlilerin yanında yer almayı sürdüreceğiz.