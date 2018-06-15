Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Erdoğan bayram namazı kıldığı camiden çıkışta gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine 'Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada. Gündemimizde var' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde bayram namazını kıldıktan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan bedelli askerlikle ilgili soruya "gündemimizde var" diye yanıt verdi.

Erdoğan bedelli askerlikle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "O tabii çok ayrı konu. Kalıcı bir bedelli askerlikten öte bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak. Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte Genelkurmay Başkanlığı. Onlarla oturacağız konuşacağız. Genelkurmay başkanlığımız bize şu kadar asker gerekiyor dediği zaman bunu bir kenara koyamayız. Türkiye 'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda . Hala da devam ediyor. Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah bunu seçimlerden sonra silahlı kuvvetlerle konuşacağız. İhtiyaç nedir, yaş sınırları nedir bunu belirledikten sona bir adım atacağız. Gündemimizde var."

Dün Suruç'ta yaşananlarla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı atlatmamızı, milletimizden özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Bu seçim bir kırılma noktası. Tırmanışımızın çok önemli, bence sıçrama tahtalarından bir tanesi olacak" diye konuştu.



'GÖÇ DALGASINI ÖNLEMEK ÜZERE RUSYA VE İRAN'LA GÖRÜŞÜYORUZ'

Birleşmiş Milletler'in İdlib'de yeni bir göç dalgası olabileceği açıklamalarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejim, Rusya özellikle bazı terör örgütlerine yönelik dün nokta vuruşları yaptı. Gönlümüz bir an önce İdlib'i barış zeminine kavuşturmak. Afrin'de neyi yakaladıysak, İdlib'de de bunu yakalamak. Göç dalgası olur mu olmaz mı onu zaman belirleyecek. Göç dalgasını engellemek için görüşmelerimiz, Rusya tarafı, İran tarafı ile yapıyoruz. Tel Rıfat tabi burada önemli bir durum arz ediyor. En az zararla atlatılırsa o kadar isabeti olacak" dedi.