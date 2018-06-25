Erdoğan'dan balkon konuşması: Milletin verdiği mesajı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde yaptığı 'balkon konuşması'nda seçimin galibinin demokrasi olduğunu öne sürdü ve 'Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde "balkon konuşması" yaptı. "Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir" diyen Erdoğan, "Gece gündüz çalışacağız. Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: