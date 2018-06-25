Erdoğan'dan balkon konuşması: Milletin verdiği mesajı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde yaptığı 'balkon konuşması'nda seçimin galibinin demokrasi olduğunu öne sürdü ve 'Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı aldık' dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından Ankara'da AKP Genel Merkezi'nde "balkon konuşması" yaptı. "Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir" diyen Erdoğan, "Gece gündüz çalışacağız. Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir.
- Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir.
- Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı seçiminde sandığa giderek, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz. Asırlar sizi çok farklı yazacak.
- Dünyanın pek çok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bile bulmayan katılımlarla yapılıyor.
- Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır.
- YSK Başkanı az önce bu seçimin galibinin salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır.
- Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımızla aramızdaki fark, baktınız değil mi, 20 puanın üzerinde... 22 puan. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakı'nın diğer kanadı olan MHP'nin genel başkanı olan sayın Bahçeli'ye ve MHP mensuplarına teşekkür ediyorum.
- Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler'e teşekkür ediyorum. Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum.
- Türkiye bu seçimde pek çok yeniliğin yanı sıra partilerin ittifak tecrübesini de yaşamıştır.
- Gece demediniz, gündüz demediniz. Koştunuz, koşturdunuz, çalıştınız çabaladınız.
- Yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmalarımızı tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz.
- Yemin töreninin hemen ardından da bakanlarımızı belirleyip programlarımızı uygulamaya başlayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır.
- Kazanan tüm Türkiye olmuştur. Kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur.
- Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz