Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'af' önerisine yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Başbakan Theresa May'i geçen yıl ben de kabul ettim, çok verimli görüşmelerimiz oldu. Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağız. Terörle mücadele iki ülke için de öncelikli konulardan. İki garantör ülke olarak Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suriye, Irak olmak üzere bölgedeki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Birleşik Krallık ile ticaretimiz yüzde 39 arttı. Hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmaktır. Potansiyelin daha yukarıdaki hedeflere de ulaşabileceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ziyaretim vesilesiyle yabancı yatırımcılarla da bir araya geleceğiz."

'BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİ'

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin talebi, kendisine ait bir tekliftir. Bizim böyle bir düşüncemiz yoktur."