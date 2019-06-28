Erdoğan'dan asker arkadaşına atama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara müftülüğüne askerlik ve İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Yusuf Doğan’ı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara müftülüğüne atadığı isim asker arkadaşı çıktı.

Ankara müftülüğüne getirilen Yusuf Doğan’ın Erdoğan’ın askerlik arkadaşı olması dikkat çekti. Doğan, Rize Müftüsü iken müftülüğün sayfasında “Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında İl Müftümüz Yusuf Doğan’ın da bulunduğu silah arkadaşları” başlığıyla Erdoğan ile olan askerlik fotoğrafı yayımlanmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, fotoğrafta Erdoğan’ın da arkadaşları ile birlikte elinde tüfekle poz verdiği görülüyordu. Sayfayı takip edenlerden bir kişinin “Yalakalık yapmayın” şeklinde yorumda bulunduğu fotoğrafın Doğan’ın talimatı ile kaldırılması basına yansımıştı. Kocaeli Müftüsü olduğu dönemde AKP’den milletvekili adaylığı için istifa eden daha sonra da Ankara Müftülüğü’ne atanan Mehmet Sönmezoğlu ise Manisa Müftülüğü görevine getirildi. İstanbul’da Ensar Vakfı ile yakın ilişkisi dikkat çeken Esenyurt Müftüsü Abdülcelil Çakar da Bartın Müftülüğü’ne atandı. Kocaeli Müftülüğüne Sinan Cihan, Van Müftülüğü’ne ise Ömer Keskin getirildi.