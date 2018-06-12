Erdoğan'dan anket açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür. Milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir' iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan kendisine yöneltilen anket sorusuna, “En büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür. Milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Her şeyden önce bir deneyim söz konusu. Böyle bir süreç içinde herhalde sizler dükkanınızı bir çırağa teslim eder misiniz, etmezsiniz. Bu iş deneme yanılma metoduyla olmaz" yanıtını verirken, "Geçen Pazar ben Diyarbakır’daydım. Verilen resmi rakam 35 bin. Bugün Bay Muharrem oradaydı iki soru soracağım bir mitinge katılanlar CHP’li miydi HDP’li miydi? Benim aldığım bilgiler tamamına yakını HDP’liydi. Ve rakam, söyledikleri 10 bin" ifadelerini kullandı.

KHK'LAR, KARARNAMALER

Erdoğan, yeni sistemde bakanlıkların ne olacağına ilişkin bir soruya ise, "Bizim tabi 24 Haziran’da bu iş bittikten sonra yemin, o süre içerisinde 15 günlük vaktimiz olacak. Çalışmalarımızı yapıyoruz. O sürede ise bunu çok daha farklı şekle getireceğiz. KHK’lar var, daha sonra bu neye dönüşecek cumhurbaşkanlığı kararnamesine dönüşecek. Şu an itibariyle yeni sistemde kabine olsun, kurullar, başkanlıklar olsun, bu tür şeylerimizi bitirmiş vaziyetteyiz. Cumhurbaşkanlığı yapısı içerisindeki en yakın çalışma arkadaşları olsun bu çalışmalar bitmiş vaziyette. (Başkan yardımcıları) En az bir tane, bundan sonrası başkanın tasarrufuna kalmış. Yanınıza alacağınız bu arkadaşlarınızın deneyimli, tecrübeli, iş bitiren, çok seri üreten. İsimler üzerinde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunların hepsi 24 Haziran’dan sonra milletimiz ‘tamam yürü’ derse bunları o zaman açıklayacak noktaya geliriz" yanıtını verdi.