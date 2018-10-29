Erdoğan'dan Anıtkabir özel defterine: Tarihi açılış...

29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterine, 'Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun' yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen tören sonrası, Anıtkabir özel defterine bir mesaj yazdı.

Erdoğan, havalimanı açılışına işaret ettiği mesajda, "Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız.



Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Bugün Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz.



Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış, Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.