Erdoğan'dan Akşener'e: Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mardin mitinginde seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya" diyen Erdoğan, "Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle halkımla değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "'Kürdistan’da oyları HDP’ye vereceksiniz ama Batı’da AK Parti’yi ve MHP’yi yok edeceksiniz’ diyor. Bunu söyleyen HDP’nin eş başkanı. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı?" Kuzey Irak’ta Kürdistan var buyursun oraya gitsin. Kürdistan diye bir bölge Türkiye’de yok. Ne diyor kadın? Diyor ki ‘Arkamızda YPG var, PYD, PKK var’ diyor. Bu terörist değil mi? Ben bunları söylüyorum" diye konuştu.