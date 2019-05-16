Erdoğan'dan AKP'li vekile: Ooo işimiz zor, daha sana anlatamamışız ki...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi sonrası AKP'de de kafa karışıklığı sürüyor.

Seçimlerin iptaline yönelik YSK kararı sandık kurulu başkanlarının memur olmamasına dayandırılırken, Binali Yıldırım'dan "çünkü çaldılar" açıklaması gelmişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim iptaline ilişkin Erdoğan ile bir vekil arasında geçen ilginç diyalogu şu şekilde aktardı:

Temel bakış açısını yansıtması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir milletvekili arasında geçen diyaloğu yansıtmak istiyorum:

Milletvekili: İstanbul seçimlerini neden kazanamadık, bunun çok iyi analiz edilmesi lazım.

Erdoğan: Ooo işimiz zor. Daha sana anlatamamışız ki... Biz kazanamadık değil, biz haksızlığa uğradık.

Tabii önemli olan, İstanbul seçmeni ne diyecek? Seçimlerin iptali bir mağduriyet olarak mı görülecek yoksa oyların çalındığını mı düşünecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi AK Parti’nin haksızlığa uğradığı kanaatine mi ulaşacak, yoksa mazbatası alınan İmamoğlu’nun mağdur olduğunu mu düşünecek? İstanbul’da sandığa sadece adaylar ya da partiler girmeyecek. Büyük ölçüde YSK kararı oylanacak.