Erdoğan'dan AKP Meclis Grubu'na kritik 'bakanlık' sorusu

Yeni Bakanlar Kurulu'nu bu akşam açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabineye milletvekili alıp almayacağı merak konusu.
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, konuya ilişkin bir yazı kaleme alırken, "Geçen hafta Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Elitaş’ı yanına çağırıyor. Meclis’teki Grup Başkanvekilliği görevi o gün itibarıyla henüz bitmemiş olan Elitaş’a bir soru soruyor: 'Meclis’teki grubumuzdan 5 kişiyi istifa ettirip bakan yaparsak komisyonlardaki çalışmalarımız bundan nasıl etkilenir?' Soru bu" ifadelerini kullandı.
Elitaş'ın Erdoğan'a 3 vekilin istifa etmesi durumunda komisyonlarda sorun yaşamayacaklarını söylediğini ileri süren Acet, yazısına şöyle devam etti:
Erdoğan’ın hukukçu kurmaylarından biri, “Hayır, Elitaş’ın söyledikleri doğruları tam olarak yansıtmıyor” anlamına gelen bir mesajla Erdoğan’a ulaşıyor.
O da, eğer Meclis komisyonlarındaki çoğunluğu önemsiyorsanız Meclis’ten istifa olmamalı anlamına gelen bir görüş beyan ediyor.
***
Erdoğan’ın yeni kabine üzerinde çalışırken bir köşeye çekilip kimseye bir şey sormadan tek başına kafa yorduğu düşünülmesin.
Soruyor.
Sözüne güvendiği, ağzından çıkacak lafları kıymetli bulduğu kişilere “Ne düşünüyorsun” diye soruyor.
Mesela, uzun yıllar yanı başında görev alıp da şu günlerde milletvekilli olan bir isimden fikir alıyor.
O milletvekili şöyle bir fikir veriyor:
“Şu anda Meclis’ten kimseyi bakan yapmayın. Bu şekilde halka yeni sistemin ruhunu güçlü bir şekilde yansıtacak bir mesaj verebilirsiniz. Baktınız ileride bir takım sıkıntılar çıktı, 6 ay sonra, 1 yıl sonra gerekli yerlerde yeni değişiklikler yapabilirsiniz.”
Bu akşam açıklanacak olan yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu gerçekten önemli olacak.
24 Haziran’da halktan net bir destek alan Erdoğan, açıklayacağı yeni Kabine ile bir nevi, 5 yıl boyunca giyeceği ceketin ilk düğmesini iliklemiş olacak.
Yeni Kabine kurgusuyla hem topluma, hem de piyasalara bir mesaj verilmiş olacak.
Bakalım bu nasıl bir mesaj olacak?