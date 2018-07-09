Erdoğan'dan AKP Meclis Grubu'na kritik 'bakanlık' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na milletvekili de almak istediği, konuya ilişkin AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a bir soru ilettiği ileri sürüldü.

Yeni Bakanlar Kurulu'nu bu akşam açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabineye milletvekili alıp almayacağı merak konusu.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, konuya ilişkin bir yazı kaleme alırken, "Geçen hafta Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Elitaş’ı yanına çağırıyor. Meclis’teki Grup Başkanvekilliği görevi o gün itibarıyla henüz bitmemiş olan Elitaş’a bir soru soruyor: 'Meclis’teki grubumuzdan 5 kişiyi istifa ettirip bakan yaparsak komisyonlardaki çalışmalarımız bundan nasıl etkilenir?' Soru bu" ifadelerini kullandı.

Elitaş'ın Erdoğan'a 3 vekilin istifa etmesi durumunda komisyonlarda sorun yaşamayacaklarını söylediğini ileri süren Acet, yazısına şöyle devam etti: