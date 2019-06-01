Erdoğan'dan 'af' açıklaması: Çalışmalar var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın 'af düzenlemesi'ne ilişkin çalışma içerisinde olduğunu açıkladı. AKP'nin tahliyelere dolaylı olarak onay verecek bir düzenlemeyi gündeme getireceği iddia ediliyor.

İstanbul'da katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "af" tartışmalarına ilişkin "Şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var" açıklamasında bulundu.

"Af düzenlemesi"ne ilişkin belirli bir tarih belirtmeyen Erdoğan, 23 Haziran seçimleri sonrasına işaret ederek, "İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında oralarda bunlar görüşülecek" dedi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı’nın önceki gün açıkladığı yargı reformu strateji belgesiyle ilgili AKP'nin, İstanbul seçimi öncesinde bazı düzenlemelerin hızla TBMM’den geçirilmesi için çalışma yaptığı öne sürülüyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre MHP’nin "af" düzenlemesine karşı çıkan AKP’nin dolaylı olarak tahliyeleri sağlayabilecek bir düzenlemeyi seçim öncesi gündeme getirebileceği kaydediliyor. Ancak pakette hangi düzenlemelerin yer alacağına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yapılacak sunumun ardından karar verilecek.