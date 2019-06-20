Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım yanıtı: Bizim de yaptırımlarımız olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin önümüzdeki 15 gün içinde geleceğini söylerken, 'NATO içinde şu ana kadar yaptığı bütün uygulamalarıyla NATO'nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabi tuttuğu zaman Amerika'nın bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 konusunun Rusya ve Türkiye için bitmiş bir konu olduğunu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım getirebileceğine hiç ihtimal vermediğini söyledi.

Yabancı basınla yaptığı sohbet toplantısında Erdoğan, "Amerika'nın bir sıkıntısı var, bizim sayın Trump ile olan ilişkilerimiz çok çok farklı, ama sayın Trump'ın altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum" dedi.

"S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir" diyen Erdoğan, sözlerini, "yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" diye sürdürdü.

NATO ve yaptırımlar konusunda ise ABD'nin herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi olmadığını söyleyen Erdoğan, ABD'nin bu yaptırımlar konusunda çok daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, "NATO içindeki şu ana kadar yaptığı bütün uygulamalarıyla NATO'nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabii tuttuğu zaman Amerika bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz" dedi.

ANKET AÇIKLAMASI

İstanbul seçimlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak, sizlere de en ideal neticeyi verecektir. Sizin bir şeyi görmenizi istiyorum. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da AK Parti 39 belediyenin 25’ini almıştır. Bunun yanında Meclis’in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti'dedir. Başkan vekilliklerinin tamamı. Ortada bir topal ördek vardır. Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır. Ortada topal ördek var. Sonuçta bu seçim sembolik" dedi.