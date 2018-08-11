Erdoğan'dan ABD'ye: NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ordu'daki sel bölgesinde yıkılan köprüyü ve zarar gören yapıları inceledi. Ordu'da konuşan Erdoğan, ABD'ye seslenerek, "Siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" dedi. Ordu'nun Ünye ilçesinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: (ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları) Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz, hukuk dilinden, haktan anlarız.

Biz hak, hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. 'Şunu, bunu vermeyeceğiz.' Senin olsun, verme; bizde olanlar bize yeter.

Biz düştüğümüz yerden evvelallah kalkarız. Dün kalktık, bugün de yarın da kalkarız. Yeter ki milletim ayakta dursun.

Buradan tekrar sesleniyorum ABD'dekilere. Yazık yazık. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz.