Erdoğan'dan ABD'ye: Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Kara devriyeleri başlayan güvenli bölgeye ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Bizim için asıl tehdir Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasıdır. Bir güvenli bölge oluşturmak için ABD ile görüşme halindeyiz. Ancak bu konuda bizim istediklerimiz ile onların kafalarındakilerin aynı şey olmadığını görüyoruz. Müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde" dedi.

FAİZ AÇIKLAMASI

Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMLER

Evlatları dağa kaçırılan anneler HDP İl teşkilatının önünde şu anda çocuklarını bekliyor. Ey PKK terör örgütünün desteklediği HDP, siz 14-15 yaşındaki çocukları kaçırmak suretiyle ne yapacağınızı zannediyorsunuz?"