Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sert gönderme: Rüzgar gülü, bataklık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde aday olacak haberleriyle gündeme gelen Abdullah Gül'ü sert sözlerle hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin de görevi oyunu aldığı seçmene en güzel en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken iştir. Ahlakı olmayan siyasetin ne millete ne ülkeye faydası olur" diyen Erdoğan, "Rüzgar gülü gibi yön değiştiren bir siyasi anlayış popülizm bataklığında debelenmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gül'ü hedef alan sözlerine şöyle devam etti:

Türk siyasi hayatı bu açıdan ibret verici hadiselerle doludur. 3 kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır, darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır, Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuruna tutulanlar olduğu gibi, ülke düşmanlarına yancılık yapan şahsiyetlere de rastlanır.

EY 15 MİLLETVEKİLİ...

Bu ülkenin siyasi geçmişi, bir bakıma ilkeli siyaset yapanlarla ahlaksız siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu ülkede siyaset irtifa kaybettirenlerin çıkarları için haysiyetlerini dahi tezgaha koyan muhterislerdir. Bugün CHP işte bu kötülüğün temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır. CHP'nin açtığı kirli milletvekili tezgahı şimdi yine var. Dün olduğu gibi CHP bugün de siyaseti kabzımal pazarlığına dönüştürdü. Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir.

CHP'nin ikram ettiği o gözü yaşlı vekillerini görünce çok üzüldüm. Eyvah dedim. Siyaset parlamanetosu ne hale gelmiş. Milletimiz meseleyi çok net gördü. Bu hamlenin anamuhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında olduğunu görüyorum.