Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' sansürü

İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden Abdullah Gül’ün açıklamalarının bulunduğu sitenin uzantısı silindi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, “Türkiye’yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir” açıklamasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin rahatsızlığını Cumhurbaşkanlığı resmi sitesine yansıttı. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül’ün, Cumhurbaşkanlığı dönemi ve sonrasında özgeçmişinin bulunduğu alandaki kişisel sitesine ilişkin uzantı kaldırıldı. Resmi bölümde, Gül’ün sitesinin adresi ve tıklandığında yönlendirme bulunan uzantısı kaldırıldı.