Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Resepsiyonu'nda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna, 'O benim sorunum değil. Bilemem' karşılığını verdi. Erdoğan, İyi Parti'ye geçen 15 vekil için ise YSK'ya tepki gösterdi: Mesala kararı cumartesi de verebilirdi. YSK kararı cumartesi verseydi belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP’den ayrılarak İyi Parti’ye geçen 15 milletvekili için "Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. YSK, cumartesi kararı almış olsaydı, belki ’15’ler olayı’ olmazdı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim halkım, Parlementoyu bu kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir.

Önce ’sandık sandık' dediler şimdi baskın seçim diyorlar. Gönlünüzü yaptık işte, buyurun hayırlı olsun. 'Er Meydanı' dediler, buyrun meydan. Benim daha bir buçuk senem vardı, bu makamda durabilirdim. Sen aynen ’yenilgi yenilgi’ alıştın bu işe. Tek maharetin var; kongreleri iyi kazanıyorsun, sandıklarda her zaman kaybediyorsun." diye konuştu.

Erdoğan,YSK’nın kararına yönelik olarak "YSK, kararı cumartesi ÿvermiş olsaydı, belki o zaman bu ’15’ler olayı’ olmayabilirdi" diye konuştu.

GÜL YANITI

Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna, "O benim sorunum değil. Bilemem" karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "Birinci turda çıkmak istiyorsunuz, çıkacağınızı da söylüyorsunuz. Gül'ün aday olması durumunda..." sözleri üzerine Erdoğan, böyle bir şey söylemediğini belirtti.

Hafta sonu yaşanan gelişmelerde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) süreci yönetip yönetemediğine yönelik soruya ise Erdoğan, "YSK mesala kararı cumartesi de verebilirdi. YSK kararı cumartesi verseydi belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ, gerekse CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi." karşılığını verdi.