Erdoğan'dan ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin ilk açıklama: Operasyon için bekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin ilk kez konuştu.

"Suriye'de devam eden hadiseler insani ve güvenlik boyutuyla ülkemizle doğrudan ilişkilidir. Krizin çözülmesi için çok bekledik. Çözülmediği gibi sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye başladı" diyen Erdoğan, "Adım atmaktan çekinmeyiz. Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede DEAŞ'ı siz temizler misiniz dedi. Temizleriz dedik. Lojistik anlamda siz gerekli desteği verin dedik. Çekilmeye başladılar mı başladılar. Bütün terör gruplarını etkisiz hale getirecek bir ÖSO'ya ve Mehmetçik'e sahibiz. Suriye topraklarını huzura kavuşturma işini üstlenmek mecburiyetinde kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Rusya ile tesis ettiğimiz yakın işbirliği ve operasyonlar Fırat'ın batısını nispi bir istikrara kavuşturmamızı sağladı. Ama doğudaki terör koridoru riski göze almamızı gerektiren bir duruma getirdi. Obama döneminde yaşanan sorunlar Trump dönemine kaldı kötü bir miras olarak. Bu yeni düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Trump ile Suriyr meselesinde aynı düşündüğümüzü son telefon görüşmesinde de gördük. Ancak bunun sahaya yansıması geç ve güç oldu ama oldu. Nihayet bu konuda en açık ve ümit verici sözleri ABD yönetiminden duymayı başardık. Geçmişteki kötü tecrübelerimiz nedeniyle ihtiyatla karşılıyoruz. Fırat'ın doğusuna operasyon kararı almıştır. Trump ile yaptığımız görüşme ve birimlerimizin temasları bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti" dedi.