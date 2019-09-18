Erdoğan'dan 'AB ile vize serbestisi' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile vize serbestisi sürecine ilişkin bir genelge yayımladı ve çalışmalara hız verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde AB tarafı ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü belirtiledi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara hız verilmesi ve teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerektiğine yer verilen genelgede, şöyle denildi: