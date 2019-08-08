Erdoğan'dan 403 atama kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan çok sayıda mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.

Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Kararla birlikte Adli Tıp kuruluna 8 üye atandı. Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Bilir görevden alındı yerine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Md yardımcısı ile Adana Tarım Orman İl Müdürü görevden alındı.

Enerji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne TEİAŞ hukuk müşaviri atandı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı, Daire Başkanı ve Şube müdürü düzeyinde 26 atama yapıldı.