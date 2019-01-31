Erdoğan'dan '3Ç' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye 'çöp' diyerek, '3Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur... Niye? Çünkü CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir' ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı öncesinde Ankara Spor Salonu önünde partililere seslenen Erdoğan, "Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Ve bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerinin çerçevesini çizmiş olacağız" dedi.

"Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde neler yaptık? Neler yapıyoruz? Sağlıkta neler yaptık? Neler yapıyoruz?" diyen Erdoğan, "3Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur... Niye? Çünkü CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz geldik bunları yok ettik, tertemiz hale getirdik. Ve modern şehirler meydana getirdik. Ve İstanbul'da Binali Bey ile bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i, inşallah İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugünkü etkinlikte partisinin seçim manifestosunu açıklayacak.