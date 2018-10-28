Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Yeni havalimanımız...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bir mesaj yayınlandı. Paylaşılan mesajda açılış töreni yarın yapılması planlanan yeni havalimanından bahsedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda “Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma müdacelemizdeki ışıklardan biri de İstanbul’daki yeni havalimanımızdır” denildi.

Cumhuriyetin ilanının 95. Yıldönümü sebebiyle yayınlanan mesajda, "İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum” ifadelerine yer verilirken, “Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alınteri olan tüm ecdada, şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” denildi.

15 Temmuz darbe girişimine de yer verilen mesajda “2023, 2053 ve 2071 hedefleri” ile birlikte açılış töreni yarın yapılması planlanan yeni havalimanından bahsedildi. “Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” sözlerinin kullanıldığı mesajda “İstanbul’daki yeni havalimanımız da, işte bu ışıklardan biridir" denildi.