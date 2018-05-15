'Erdoğancıyım, feriştahıyım' diyen Yavuz Bingöl'den 'tükürük' savunması

'Sonuna kadar Erdoğancıyım, feriştahıyım' sözleriyle yeni albümünü tanıtan Yavuz Bingöl, Türkiye'de özgürlüklerin ne denli gelişkin olduğuna ilişkin verdiği, 'Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz' örneğine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayranı' olduğunu belirten Yavuz Bingöl, yeni albümünü tanıtırken yaptığı "tükürüklü" açıklamaya gelen tepkilere yanıt verdi.

Türkiye'de özgürlüklerin ne denli gelişkin olduğuna ilişkin yaptığı açıklamada hızını alamayan Bingöl, "Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz" demişti.

Bu sözlere gelen tepkiler sonrası Ahmet Hakan'a "Tepki almaktan hoşlanmıyorum" açıklaması yapan Bingöl, "Ama şöyle bir şey var ki: Siz gazeteciler, bu işin ustasısınız. Uzun bir sohbet ediyorsunuz, içinde her şey var. Editörler ya da kimse o işi yapanlar, işine geleni, dikkat çekecek olanı, reklamı olacak olanı, şu Yavuz’un nasırına bir de ben basayım diyerek... Yani sadece kendilerini düşünerek ve aslında benim üzerimden röportajı yapan kendi reklamını yaparak... Alıyor, manşete taşıyor söylediğinizi" dedi.