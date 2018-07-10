Erdoğan'a yurt dışına temsilci gönderme yetkisi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Cumhurbaşkanı'na yurtdışına temsilci gönderme yetkisi verildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında özel bir görevin yerine getirilebilmesi için geçici olarak 'özel temsilci' görevlendirebileceği öğrenildi.

Yayımlanan kararnameye göre, söz konusu görevlendirme büyükelçi ve elçilerin yanı sıra bazı geçici görevler için bu ünvanı taşımayanlar için de yapılabilecek. Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda etkili bir diplomasi yürüttüğü Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'ne bir büyükelçinin yanı sıra yine büyükelçi ünvanını taşıyan bir yardımcı da atayabilecek.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre, yayımlanan kararnamede aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın görev yetki alanları ile teşkilat yapısı da belirlendi. Dışişleri teşkilat şeması içinde Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü dikkat çekti. Bu genel müdürlük; "çevre, insan hakları, göç, iltica, insan ticareti ve insani yardımlar ile küresel boyut taşıyan diğer konularda" politika belirleyecek.

ERDOĞAN, KENDİ ADINA TEMSİLCİ GÖNDEREBİLECEK

Kararnamede, özel temsilcilerin Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirileceği hüküm altına alınarak, "Özel temsilci, dış politika gereklilikleri çerçevesinde özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirilen, büyükelçi veya elçi ünvanını taşıyan temsilcilerdir. Büyükelçi veya elçi ünvanı taşımayanlar da geçici bazı görevler için özel temsilci sıfatıyla görevlendirilebilir" ifadelerine yer verildi.

Böylece Erdoğan, dış politikada önemli bir sorun alanı oluşturan konularda gerek görülmesi durumunda kendi adına temaslarda bulunabilmesi için özel temsilci görevlendirebilecek.