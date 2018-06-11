Erdoğan'a yaklaşmak yasak: İftarda etrafına şerit ya da set çekiyorlar

Erdoğan’ın dün ve önceki gün katıldığı Avrasya Gösteri Merkezi’nde iftar programlarında ilginç bir uygulama dikkat çekti. Erdoğan’ın bulunduğu masa, salondaki diğer masalardan mavi bir şeritle ayrıldı. Dün de aynı salonda Valiliğin düzenlediği iftarda da Erdoğan’la birlikte protokolün bulunduğu birkaç masa ile diğer masalar arasına panel çekildi.

Seçim kampanyası kapsamında her akşam farklı bir iftar programına katılan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oturduğu masanın, diğer masalardan bant ya da panel ile ayrılması dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın dün ve önceki gün katıldığı Avrasya Gösteri Merkezi’nde iftar programlarında ilginç bir uygulama dikkat çekti.

Önceki gün Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından düzenlenen iftarda Erdoğan’ın bulunduğu masa salondaki diğer masalardan mavi bir şeritle ayrıldı.

Dün de aynı salonda valiliğin düzenlediği iftarda ise Erdoğan’la birlikte yetkililerin bulunduğu birkaç masa ile diğer masalar arasına panel çekildi.

Bu iki fotoğraf, sosyal medyada günün en çok konuşulan kareleri oldu.