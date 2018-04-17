Erdoğan'a yakın yazar AKP'nin erken seçim planını yazmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından 'sürpriz' haberleri yapılırken, konu AKP içinde çok uzun süredir tartışılıyordu. Erdoğan'a yakın yazarlardan Bayram Zilan, 2019 seçimlerinin AKP için tehlikelerine dikkat çekerek seçimin mutlaka 2018'de yapılması gerektiğini yazmış, kısa süre önce Binali Yıldırım’ın başdanışmanı Abdülkadir Özkan’ın dergisinde de sonbaharda erken seçim çağrısı yer almıştı.

AKP içinde uzun süredir tartışma konusu olan ama yetkili ağızlardan yalanlanan erken seçim iddiaları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmen açıklandı.

Bahçeli, bu yıl Ağustos ayında erken seçim önerisinde bulunurken, 2019 Kasım ayına kadar beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklaması sonrası kulisler hareketlenirken, AKP içindeki tartışmalar bir kez daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Milat gazetesi Ankara Temsilcisi Bayram Zilan, Aralık ayında kaleme aldığı yazısında AKP'ye sistemin kilitlenebileceğini, erken seçime gidilmesi uyarısında bulunmuştu.

Zilan, “Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’nin aldığı oy oranındaki nisbi düşüklüğün psikolojik yansıması, Kasım’da yapılacak seçimleri mutlaka etkileyecek. Bu etkinin üzerine ekonomik darbelerin yapılması, Türkiye’yi içerden ve dışarıdan sıkıştırma faaliyetleri ve içerdeki çatlak seslerin sahneye çıkartılması Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın seçilmesini engellemez ama Milletvekili Seçimlerinde AK Parti’nin parlamentodaki sayısal üstünlüğünü zora sokar" demişti.

Yerel seçim sonrası genel seçimlerin sistemi kilitleyebileceğini belirten Zilan, 2018 yılında mutlaka genel seçim yapılması gerektiğini söylemişti.

ERKEN SEÇİM ARAŞTIRMASI

Kısa süre önce ANAR Başkanı İbrahim Uslu, Başbakan Binali Yıldırım’ın başdanışmanı Abdülkadir Özkan’ın sahibi olduğu dergide yer alan röportajında "Temmuz ayında erken seçim kararı alıp, yaz boyunca kampanya yapıp sonbaharda da seçime gidebilir. AK Parti açısından rasyonel olan bu şekilde hareket etmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayında parti kurmaylarına “Parti kongresinin sonbahar beklenmeden yapılması ve erken seçimin partinin lehine olup olmayacağının araştırılması" talimatı verdiği de basına yansımıştı.