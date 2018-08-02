Erdoğan’a verdiği notta ne yazdığını açıkladı

Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskinoğlu, korumaların arasından sıyrılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilettiği notun içeriğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde Akhisar Stadı'nda düzenlediği miting öncesi stadyum girişinde Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskinoğlu korumaların arasından sıyrılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir not iletmişti.

Keskinoğlu, Sözcü'den Derin Gökçe'ye yaptığı açıklamada, şirketin ne kadar zor durumda olduğunu ve Erdoğan'dan yardım beklediğini anlatmak için not ilettiğini söyledi.

28 Mayıs tarihinde verdiği kağıt sonrasında şirket 12 Haziran’da konkordato başvuru yaptığını duyurdu.

Keskinoğlu, “Eskiden günlük kesim kapasitemiz 300 bin tavuktu. 200 bin üretiyorduk. Ancak şuan 75 bine düştü” ifadelerini kullandı.