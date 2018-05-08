Erdoğan'a 'T A M A M' yanıtı: Bir buçuk milyondan fazla mesaj paylaşıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında yaptığı, "Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Binlerce Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "T A M A M" mesajı attı.
Sosyal medyadan bir buçuk milyondan fazla "Tamam" mesajı paylaşıldı.
Birçok kişi de Erdoğan'ın muhalefete kendi ağzıyla slogan verdiğini ifade etti.
'TAMAM İNŞALLAH' SLOGANIYLA GELMİŞTİ
Erdoğan'ın 1994'teki yerel seçimlerde Refah Partisi'nin adayı olarak "Tamam inşallah" sloganını kullandığını hatırlatanlar, "Erdoğan 'tamam' sloganıyla geldi, 'tamam' sloganıyla gidecek" yorumu yaptı.
Vakit dolmuştur #Tamam
T A M A M pic.twitter.com/iibJCOKHTE
— Seçim Süreci Meclisleri (@secimsureci) 8 Mayıs 2018