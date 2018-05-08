Erdoğan'a 'T A M A M' yanıtı: Bir buçuk milyondan fazla mesaj paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyada gündem oldu, bir buçuk milyondan fazla 'Tamam' tweeti paylaşıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında yaptığı, "Millet ne zaman tamam der ise o zaman çekiliriz" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Binlerce Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "T A M A M" mesajı attı.

Sosyal medyadan bir buçuk milyondan fazla "Tamam" mesajı paylaşıldı.

Birçok kişi de Erdoğan'ın muhalefete kendi ağzıyla slogan verdiğini ifade etti.

'TAMAM İNŞALLAH' SLOGANIYLA GELMİŞTİ

Erdoğan'ın 1994'teki yerel seçimlerde Refah Partisi'nin adayı olarak "Tamam inşallah" sloganını kullandığını hatırlatanlar, "Erdoğan 'tamam' sloganıyla geldi, 'tamam' sloganıyla gidecek" yorumu yaptı.