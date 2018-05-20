'Erdoğan'a suikast ihbarı'na ilişkin ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast ihbarı' iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast yapılabileceği ihbarı geldiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bozdağ, "Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Suikast ihbarları, her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir. Recep Tayyip Erdoğan, imanlı, salih bir mü’mindir. Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır. Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi, bundan sonra da aynı inançla devam edecektir" ifadelerini kullandı.