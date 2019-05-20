Erdoğan'a suikast girişiminden yargılanan Sönmezateş: Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimi operasyonunun planlayıcısı olduğu öne sürülen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 15 Temmuz'da bir asker olduğunu belirterek, 'Emir komuta zinciri içerisinde emir aldım ve emir verdim. Görev başarısız oldu, ben bu emirleri vermedim diyemem' ifadesini kullandı. Sönmezateş, 'Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim, yaşanan birçok olayı da tasvip etmiyorum' dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planladığı ve yönettiği öne sürülen eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sönmezateş, Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı'na suikast davasında yargılanarak dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını beyan ederek, aynı eylemi nedeniyle hakkında mükerrer yargılama yapıldığını söyledi.

Çatı davanın sivil sanıklarından Birol Kurubaş ile aralarında geçen bir konuşmayı aktaran Sönmezateş, "Aşağıda bir kulis var, burası bir sahneyse aşağısı da sahne arkası. Bir gün Birol Kurubaş ile konuştum, 'Ben, sizinkiler tarafından tuzağa düşürüldüğümü düşünüyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

'ERGENEKON VE BALYOZ DÖNEMİNDE DARBE OLSAYDI, BENİM DE GÖREVİM VARDI'

Ergenekon ve Balyoz döneminde darbe olması halinde kendisine o zaman da görev verileceğini anlatan Sönmezateş, "Ergenekon ve Balyoz döneminde bir darbe olsaydı benim o darbede de görevim vardı. Ama o sepete öyle insanlar atıldı ki, masum öyle insanlar mağdur edildi ki sonuca gidilemedi" diye konuştu.

"Darbeyi neden kabul ettin?" sorusuna cevap veren Sönmezateş, "Ben 15 Temmuz'da bir askerdim. Emir komuta zinciri içerisinde bir emir aldım ve emir verdim. Görev başarısız oldu, ben bu emirleri vermedim diyemem ki. Sorumluluğum vardı, aldım" açıklamasını yaptı.

Sönmezateş, hakkındaki yurtta sulh konseyi üyeliği suçlamasının doğru olmadığını ve darbenin planlanmasında yer almadığını savunarak, "Ben Marmaris dışında hiçbir yer için emir vermedim. Yaşanan birçok olayı da tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Konsey üyesi olarak gösterilen 38 kişinin bir araya gelerek darbe planlaması yapamayacağını ileri süren Sönmezateş, aynı davada yargılandığı bazı sanıkların isimlerini vererek onların "FETÖ"cü olmadığını iddia etti.

Darbe girişiminden sonra yaşanan ordudan ihraçları eleştiren Sönmezateş, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Türkiye'nin yön değiştirdiğini ileri sürdü.