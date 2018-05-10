Erdoğan'a 'sizi yiyecekler' uyarısı

Ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin Star yazarı Adnan Zentürk'ten Erdoğan'a uyarılar geldi.
AKP bürokrasisini eleştiren Zentürk, "Merak ediyorum, Erdoğan’ın 'şu faizleri indirin' çağrılarını enflasyon-kur baskısı bahanesiyle kılı kıpırdamadan dinleyen anlı-şanlı ekonomi bürokrasisi, şu anda yaşanılanları nasıl yorumluyor?" derken, "Bu nasıl bir bürokrasi ki, hiçbir 'alarm sistemi' yok, Putin-Erdoğan-Ruhani üçlüsünün zirvesinden sonra olabilecekleri öngöremiyor?" ifadelerini kullandı.
Zentürk, 16 Mayıs'taki Hakan Atilla davasına dikkat çekerken, en kötü senaryoya hazırlık olup olmadığını sordu:
Bir soru daha: 16 Mayıs’taki Hakan Atilla kararının en kötü senaryosuna ne tür bir hazırlık var?
Sonra… Erdoğan’ın fotoğrafını Putin-Orban-Duterte üçlüsüyle birlikte TIME’ın kapağında görüyor, “Erdoğan’ı Chavezleştirme stratejisinin” sürdüğünü fark ediyoruz, ne tesadüf!..
Son sözüm Cumhurbaşkanına: Bu bürokrasi sizi yeme kapasitesine sahip, bilin.