Erdoğan'a 'sizi yiyecekler' uyarısı

AKP yandaşı Star gazetesinin yazarı Adnan Zentürk, 'Bu nasıl bir bürokrasi ki, hiçbir 'alarm sistemi' yok, Putin-Erdoğan-Ruhani üçlüsünün zirvesinden sonra olabilecekleri öngöremiyor? 16 Mayıs’taki Hakan Atilla kararının en kötü senaryosuna ne tür bir hazırlık var? Son sözüm Cumhurbaşkanına: Bu bürokrasi sizi yeme kapasitesine sahip, bilin' ifadelerini kullandı.
Perşembe, 10 Mayıs 2018 15:07

Ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin Star yazarı Adnan Zentürk'ten Erdoğan'a uyarılar geldi.

AKP bürokrasisini eleştiren Zentürk, "Merak ediyorum, Erdoğan’ın 'şu faizleri indirin' çağrılarını enflasyon-kur baskısı bahanesiyle kılı kıpırdamadan dinleyen anlı-şanlı ekonomi bürokrasisi, şu anda yaşanılanları nasıl yorumluyor?" derken, "Bu nasıl bir bürokrasi ki, hiçbir 'alarm sistemi' yok, Putin-Erdoğan-Ruhani üçlüsünün zirvesinden sonra olabilecekleri öngöremiyor?" ifadelerini kullandı.

Zentürk, 16 Mayıs'taki Hakan Atilla davasına dikkat çekerken, en kötü senaryoya hazırlık olup olmadığını sordu:

Bir soru daha: 16 Mayıs’taki Hakan Atilla kararının en kötü senaryosuna ne tür bir hazırlık var?

Sonra… Erdoğan’ın fotoğrafını Putin-Orban-Duterte üçlüsüyle birlikte TIME’ın kapağında görüyor, “Erdoğan’ı Chavezleştirme stratejisinin” sürdüğünü fark ediyoruz, ne tesadüf!.. 

Son sözüm Cumhurbaşkanına: Bu bürokrasi sizi yeme kapasitesine sahip, bilin. 

 

 