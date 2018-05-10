Erdoğan'a 'sizi yiyecekler' uyarısı

AKP yandaşı Star gazetesinin yazarı Adnan Zentürk, 'Bu nasıl bir bürokrasi ki, hiçbir 'alarm sistemi' yok, Putin-Erdoğan-Ruhani üçlüsünün zirvesinden sonra olabilecekleri öngöremiyor? 16 Mayıs’taki Hakan Atilla kararının en kötü senaryosuna ne tür bir hazırlık var? Son sözüm Cumhurbaşkanına: Bu bürokrasi sizi yeme kapasitesine sahip, bilin' ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin Star yazarı Adnan Zentürk'ten Erdoğan'a uyarılar geldi. AKP bürokrasisini eleştiren Zentürk, "Merak ediyorum, Erdoğan’ın 'şu faizleri indirin' çağrılarını enflasyon-kur baskısı bahanesiyle kılı kıpırdamadan dinleyen anlı-şanlı ekonomi bürokrasisi, şu anda yaşanılanları nasıl yorumluyor?" derken, "Bu nasıl bir bürokrasi ki, hiçbir 'alarm sistemi' yok, Putin-Erdoğan-Ruhani üçlüsünün zirvesinden sonra olabilecekleri öngöremiyor?" ifadelerini kullandı. Zentürk, 16 Mayıs'taki Hakan Atilla davasına dikkat çekerken, en kötü senaryoya hazırlık olup olmadığını sordu: Bir soru daha: 16 Mayıs’taki Hakan Atilla kararının en kötü senaryosuna ne tür bir hazırlık var? Sonra… Erdoğan’ın fotoğrafını Putin-Orban-Duterte üçlüsüyle birlikte TIME’ın kapağında görüyor, “Erdoğan’ı Chavezleştirme stratejisinin” sürdüğünü fark ediyoruz, ne tesadüf!.. Son sözüm Cumhurbaşkanına: Bu bürokrasi sizi yeme kapasitesine sahip, bilin. İLGİLİ HABER Erdoğan'ı kızdıracak yazı: Münafıklar çetesi demişti...