Erdoğan'a seslenen Erhan Çelik şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi anına ilişkin görüntülerin TRT’de yayımlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ancak gözaltından Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurtulan Erhan Çelik, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çelik, hakkındaki gözaltı haberleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, 'FETÖ soruşturmaları sulandırılıyor' demişti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında eski sunucu Erhan Çelik, Ankara Adliyesi’nde soruşturma savcısı Adem Akıncı’ya şüpheli olarak yaklaşık 4 saat ifade verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cemaat suçlamalarını kabul etmeyen Çelik, “Karlov suikastını sonradan öğrendim. Bu görüntüler yayına hazır hale geldiği ve yayımlanması halinde herhangi bir sakınca olduğuna dair uyarı bulunmadığı için, ben de herhangi bir sorun olamayacağı gerekçesiyle yayımladım. Beni bu görüntülerin yayımlanmaması konusunda Ankara’dan kimse uyarmadı. Ben de habercilik refleksiyle görüntülerin yayımlanmasını söyledim” dedi.

EKREM DUMANLI AÇIKLAMASI

Çelik, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan firari Ekrem Dumanlı ile olan HTS kayıtlarının sorulması üzerine ise “Görüşme FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen bazı personelin işten çıkarılmamasına ilişkin oldu. Dumanlı, bu kişileri işten çıkarma demek için aradı. Ancak ben kendisini dinlemedim ve FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm kişileri işten çıkardım” diye konuştu.

Çelik, ifadesinde 2008-2010 yılları arasında çalıştığı kurumdan Cemaat nedeniyle çıkarıldığını söyledi.