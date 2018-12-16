Erdoğan'a 'sarı yelek' raporu: Mahmutpaşa'da sarı yelek satışı artmamış, rahat olabiliriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle eylem başlatan 'Sarı Yelekliler' beşinci kez eşzamanlı olarak sokakları doldururken Türkiye’de de sarı yelek araştırmasının yapıldığı ortaya çıktı. Rapor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle eylem başlatan “Sarı Yelekliler” beşinci kez eşzamanlı olarak sokakları doldururken Türkiye’de de sarı yelek araştırmasının yapıldığı ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sosyal medya üzerinden “sarı yelekliler Türkiye’de de ortaya çıkacak” iddialarının ardından sarı yelek üretiminin ve satışının artıp artmadığına yönelik bir araştırma yaptı.

MAHMUTPAŞA'DA 'SARI YELEK' ARAŞTIRMASI

Başta İstanbul Mahmutpaşa olmak üzere birçok noktada araştırma yapan Bakanlık yetkililerinin sarı yeleklerin üretiminin ve satışının artmadığına yönelik bir değerlendirme raporu hazırladığı ve bu raporu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile paylaştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Soylu da Türkiye’de“sarı yelek” tehlikesinin ve bir eylem hazırlığının olmadığına ve iddiaların sosyal medyanın bir köpürtmesi olduğuna yönelik bir raporu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile paylaştı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin “sarı yelek” araştırmasını, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu BirGün’e değerlendirdi. Hükümetin Gezi Direnişi’nin ardından “paranoyaklaştığını” ifade eden Erdoğdu, “Hükümet son dönemde son derece paranoyaklaştı. Gezi gibi dünyanın en nahif, en barışçıl, devlet şiddetine rağmen ona karşılık vermeyen zarafetli direnişte yaşanan olaylar AKP’yi bu duruma getirdi” dedi.