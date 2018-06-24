Erdoğan'a patron cephesinden ilk tebrik TOBB Başkanından geldi

Resmi sonuçlar açıklanmadan zaferini ilan eden Erdoğan'a patron cephesinden ilk tebrik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oy sayımının henüz devam ettiği saatlerde Tayyip Erdoğan için kutlama mesajı yayınladı.

Hisarcıklıoğlu mesajında; "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerle Türkiye, güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Millet kararını verdi. Seçimden zaferle çıkan Cumhur İttifakını ve Cumhurbaşkanımız Sayın @RT_Erdogan’ı kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.