Erdoğan'a özel muamele: Ağanın lavabosu üzerine lavabo olur mu?

TBMM mescidinde iki lavabonun önüne bant çekilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıldı. Garip uygulama, Kibar Feyzo filminde köylülerle aynı tuvaleti kullanmayı reddeden Şener Şen'in canlandırdığı toprak ağasını akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Meclis’te özel lavabo ayrıldı.

Mescidin yanında abdest de alınan tuvaletlerdeki iki lavabonun önüne bant çekilerek, Erdoğan için "rezerve" edildi.

Birgün'den Sabahat Karakoyun'un haberine göre, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz mescitteki “Erdoğan'a özel lavabo” ile ilgili tepkisini dile getirdi.

Yılmaz, mescidin girişinde, içinde abdest alınan yerlerin de bulunduğu tuvaletlerde karşılaştığı manzarayı “Mescidin girişindeki iki tane lavabo rezerve edilmişti, bir bant konulmuştu, üstüne havlu falan atılmıştı” diye anlattı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelen uygulama tepki çekerken, Komisyonun AKP’li başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, “Ha şimdi lavaboya tahammül edemiyorsunuz yani!” dedi.

TBMM’nin ana binasında mescit girişindeki tuvaletlerde Erdoğan için mavi bantla ayrılan iki lavabonun üstünde duvara monte edilenlerin dışında özel sıvı sabunluk, kağıt havlu, el ve ayak havlusu da bulunduruluyor. Bantla ayrılan bölümde ayrıca bir sandalye ile “dilsiz uşak” olarak isimlendirilen tahta giysi askısı da yer alıyor.