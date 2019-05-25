Erdoğan'a özel görevlendirme ve askerlikten muaf tutma yetkisi

Yeni askerlik sistemi için verilen yasa tasarısında yer alan bir madde, Cumhurbaşkanı’na ‘gerekli gördüğü sahalarda özel olarak görevlendirdiği gönüllüleri’ askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor.

Yeni askerlik sistemi için verilen yasa teklifinde yer alan bir maddede Cumhurbaşkanı'na askerlikten muaf tutma yetkisi veriliyor.

Meclis komisyonundan geçen yasa tasarısındaki düzenlemeye göre Erdoğan "gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri" askerlik hizmetinden muaf tutabilecek.

Bu sahaların niteliğine veya görevlendirilecek "gönüllü"lerin kimlerden oluşacağına dair herhangi bir açıklamaya yer verilmeyen tasarının 45. maddesinin 2. fıkrasında şöyle deniyor:

Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur.

HANGİ SAHALAR? HANGİ GÖNÜLLÜLER?

Sözkonusu düzenlemeye tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından “Yeni Askerlik Yasası Madde 45 2. Fıkraya dikkat! Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen gönüllüler askerlikten muaf olabilecek! Hangi sahalar? Hangi gönüllüler? Barışta ne yapacaklar? İhtiyaç değil keyfiyet maddesi!” mesajını paylaştı.

'CUMHURBAŞKANI İSTEDİĞİNİ 'MEHMET BEY' SINIFINA ALACAK'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de Twitter’dan paylaştığı mesajda “65 maddelik yeni Askerlik Kanunu, esas itibariyle üç maddeden ibaret: 1-Artık parası olanlar Mehmet Bey, parası olmayanlar Mehmetçik olacak. 2-Cumhurbaşkanı istediği kişileri bedel bile ödemeden Mehmet Bey sınıfına alabilecek. 3-Mehmet Bey’ler şehitlik şerefine nail olamayacak!” açıklamasında bulundu.