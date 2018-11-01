'Erdoğan'a itaat etmek farzdır, karşı çıkmak haramdır' diyen rektör istifa etti

"Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır" diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, "göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını" belirtti.
Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."