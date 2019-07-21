Erdoğan'a iltifat yağdıran 'yazar' itirafta bulundu: Yapmamalıydım...

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü yağdırdığı programa ilişkin itirafta bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin itirafta bulundu.

"17/25 Aralık sürecinde Erdoğan'ın yanında militanca durmakla çok iyi ettim, ama bu militanca yandaşlığı Erdoğan'a gazeteci sıfatıyla soru sormam için çıkarıldığım bir TV programına taşımam tabii ki yanlış ve sevimsizdi" diyen Albayrak, "Soru sormak yerine Erdoğan'a dakikalarca iltifat ettim. Bunu Erdoğan'ın yüzüne karşı ve hele öyle bir programda yapmamalıydım. Şunu da söylemeliyim ama: Yeri ve şekli uygun düşmediyse de, o iltifatlar Erdoğan'ın ziyadesiyle hak ettiği iltifatlardı" ifadesini kullandı.