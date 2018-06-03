Erdoğan'a ilişkin ilginç belge: Mesleği 'müteahhit'...

Refah Partisi'nin seçimler için hazırladığı aday tanıtımı kitapçığında milletvekili adayı Tayyip Erdoğan'ın mesleğinin 'müteahhit' olarak yazıldığı ortaya çıktı.

Fehmi Çalmuk’un yeni kitabı “Mücahit Başbuğ - Kızıl Elma'nın Kutalmış Çocukları”nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin ilginç bir belge yer aldı.

Odatv'nin haberine göre 1991 yılında Refah Partisi'nin, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP) ile yaptığı ittifakta aday olarak İstanbul'dan milletvekili seçilen fakat daha sonra "tercihli oy sistemi" nedeniyle parti içindeki tartışmalar sonucunda YSK, Tayyip Erdoğan’ın 11 gün taşıdığı mazbatasını iptal etmişti.

Refah Partisi'nin seçimler için hazırladığı aday tanıtımı kitapçığında milletvekili adayı Tayyip Erdoğan'ın mesleğinin "müteahhit" olarak yazıldığı Çalmuk'un kitabında görülüyor.