Erdoğan'a hediye edilen lüks uçağın iadesi talebi 'kaba' bulunarak geri çevrildi

CHP’nin Katar tarafından Erdoğan’a hibe edilen lüks uçağın iadesini düzenleyen yasa teklifi 'kaba' bulunarak iade edildi.

CHP’nin Katar tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hibe edilen ve uzun süre tartışmalara neden olan lüks uçağın iadesini düzenleyen yasa teklifi aylar sonra kaba ve yaralayıcı olduğu gerekçesiyle geri verildi.

Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanı olduğu dönemde verilen yasa teklifinin 10 ay sonra TBMM Başkanı Şentop tarafından iade edilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu durumun yasama hakkını kısıtlayan bir karar olduğu kadar, muhalefet yapma biçimini kalıplara sokmaya çalışan bir girişim olduğunu dile getirdi.

Özel, “10 ay sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı bir iade yazısı tarafımıza ulaştı. 10 ayda Meclis bürokrasisi, bu teklifi işleme koyup koymamaya karar veremiyor ve Saray’dan talimat bekliyor. Bize gönderilen iade yazısı, bu talimatın sonucudur” değerlendirmesini yaptı.