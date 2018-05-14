Erdoğan'a Hamlet'ten yanıtlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere ziyaretinde 'Shakespeare bugün hayatta olsa Hamlet'e yine 'Dünyanın çivisi çıkmış' dedirtirdi' şeklindeki konuşmasına kültür ve sanat dünyasından Hamlet'in başka sözleriyle kimi yanıtlar verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde Shakespeare'li, Hamlet'li konuşmasına kültür ve sanat dünyasından Hamlet'in diğer sözleriyle bazı yanıtlar verildi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Hamlet'in kimi sözleri aktarıldı.

Erdoğan, İngiltere ziyaretinde yaptığı konuşmada, 'Shakespeare bugün hayatta olsa ve Hamlet isimli eserini yeniden yazsa, Prens Hamlet'e yine aynı şeyi söyletirdi; Dünyanın çivisi çıkmış' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'A HAMLET'TEN YANITLAR: BAZI YIKILIŞLAR...

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden Tunç Tatoğlu, Twitter paylaşımında Hamlet'in "Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların habercisidir" cümlesini paylaştı.

Moda Sahnesi'nden Kemal Aydoğan da, ilgili haberi paylaşarak, "Şekspir yaşıyor hâlâ. Bunda kimsenin tereddütü olmasın" yazdı.