Erdoğan’a hakarete beraat kararı veren hakim sürüldü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Erzurum Hakimi Aydın Başar’a, Balıkesir’de görev yaparken ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan bir sanığın beraatına hükmettiği gerekçesiyle, yer değiştirme cezası verdi.
Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Başar, aldığı cezaya yaptığı itirazların reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başar, 2. bölge olarak adlandırılan bir ile tayin edilecek. Hâkim Başar, hakkında soruşturma yürütülürken HSK üyelerine bir mektup yazarak, şunları söyledi:
“Yargıyı FETÖ cemaatinden kurtardınız ama korku cemaatine teslim ettiniz. Bu mesleğin üyeleri artık kendi meslekleri konusunda bile bir düşünce açıklamaktan korkuyorlar. Sizlere göre biz neyiz, tehlikeli adamlar mıyız? Düşman mıyız? Vicdanen verdiğimiz bir kararda azıcık zülfüyare dokunsak, hakkımızda soruşturma açıp sürüyorsunuz.”