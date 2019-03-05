Erdoğan’a hakarete beraat kararı veren hakim sürüldü

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan bir sanığın beraatına hükmeden hakim sürüldü.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Erzurum Hakimi Aydın Başar’a, Balıkesir’de görev yaparken ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılanan bir sanığın beraatına hükmettiği gerekçesiyle, yer değiştirme cezası verdi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Başar, aldığı cezaya yaptığı itirazların reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başar, 2. bölge olarak adlandırılan bir ile tayin edilecek. Hâkim Başar, hakkında soruşturma yürütülürken HSK üyelerine bir mektup yazarak, şunları söyledi: