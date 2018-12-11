Erdoğan'a 'hakaret' bilançosu: 68 bin 817 kişiye soruşturma, 3 bin 414 kişiye hapis

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği tarihten bu yana, yaklaşık 69 bin kişiye 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma açıldı, 3 bin 414 kişiye de hapis cezası verildi. Akademisyen Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 'Sistem tamamen cezalandırma ve susturma üzerinde kurulmuş. En ufak bir eleştiri ceza yargılaması ile sonuçlanıyor. Dünyada bunun eşi benzeri yok' dedi.

Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesini takip eden üç yılda 68 bin 817 kişiye "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanına hakaretten dört yıla kadar hapis cezasına hükmeden Türk Ceza Yasası’nın (TCY) 299. maddesinin, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra savcılar tarafından sık kullanılan bir adli işlem konusunu dönüşmesi eleştiri konusu oluyor. 299’uncu maddeye ilişkin davalar, 2017’de cumhurbaşkanının aynı zamanda partili olması ve dolayısıyla parti çekişmelerinde de eleştirilerin muhatabı olması sonrasında iyice arttı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberinde "cumhurbaşkanına hakaret" işlemlerine ilişkin bir istatistiki döküm yer aldı. Akademisyen Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in verdiği bilgiye göre 2014-2017 yılları arasında 299’uncu maddeden soruşturma başlatılan 68 bin 827 kişiden 12 bin 839’u hakkında dava açıldı.

Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılında 132 dava varken, 2015’te bin 953, 2016’da 4 bin 187, 2017’de ise 6 bin 33 dava açıldı. Yine bu suçtan 2014’te 682 soruşturma varken, sayı 2015’te 7 bin 216, 2016’da 38 bin 254, 2017’de 20 bin 539 oldu.

3 BİN 414 MAHKUMİYET

Akdeniz, “12 bin davadan (üç yılda açılan) 9 bin 234’ü karara bağlandı. Bu kapsamda 3 bin 414 mahkumiyet kararı verildi. 2 bin 550’sinde ise geri bırakılmasına hükmedildi. Bin 697 ise beraat kararı verildi” dedi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK'

Akdeniz ayrıca “Sistem tamamen cezalandırma ve susturma üzerinde kurulmuş. En ufak bir eleştiri ceza yargılaması ile sonuçlanıyor. Dünyada bunun eşi benzeri yok” değerlendirmesini yaptı.