Erdoğan'a 'gerekirse hemen istifa ederiz' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti yönetiminde ve bakanlıklarda değişikler yapacağını parti MYK'sına açtığı, parti yönetiminden gerekirse hemen istifa edebilecekleri yanıtı geldiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "partide değişim beklentisini karşılayacak bazı adımları kısa süre içinde atacağı" öne sürüldü.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 23 Haziran İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini CHP’nin kazanmasından sonra, AKP’de başlayan değerlendirme toplantılarında önümüzdeki süreçte, hem parti yönetiminde hem de bakanlarda bazı değişikliklerin yapılacağı izlenimi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında seçimlerin ardından yapılan ilk MYK toplantısında da Erdoğan’ın “Önümüzdeki süreçte bazı tasarruflarımız olacak, alacağımız kararlara herkesin saygı duymasını bekliyorum” diyerek parti yönetiminde değişime gideceği mesajı verdiği öğrenildi. Aynı toplantıda, bazı MYK üyelerinin gerekirse hemen istifa edeceklerini dile getirdiği de belirtilirken, parti kulislerinde Erdoğan’ın, olağanüstü kongreyi toplayarak MKYK’da da büyük değişiklikler yapabileceği konuşuluyor.

Erdoğan’ın, milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından değişim konusunda düğmeye basacağı iddia ediliyor.

Değişimin İstanbul il yönetimi ile başlayabileceği, parti yönetimi ile devam edeceği ileri sürülürken, eş zamanlı olarak bakanlara yönelik adımların da atılacağı belirtiliyor.