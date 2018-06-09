Erdoğan'a Fikri Sağlar'dan Erdal İnönü tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cemaat'e en yakın isimler arasında Erdal İnönü'yü saymasına CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'dan sert bir açıklama geldi. Erdoğan’ın kendi geçmişini örtmek için iftira attığını ifade eden Sağlar, 'TV programında bu konuyu tartışmaya hazırım. Ancak bu cesareti yoksa kendisini derhal istifaya davet ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Erdal İnönü’nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım” sözleriyle ilgili tepkiler çoğalıyor.

Yayımladığı basın bildirisiyle "iftiranın kendi FETÖ geçmişlerini örtmek için atıldığını" vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili Fikri Sağlar, İnönü’nün Başbakan Yardımcılığını yaptığı hükümetin Gülen Cemaatinin Orta Asya’da açtığı okulların önünü kesmek amacıyla bölgede devlet üniversiteleri açılması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturabilecek cezai ve hukuki ehliyeti ortadan kalkmıştır” diyen Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı’nın "gelsinler konuşalım" davetine şöyle yanıt verdi:

“AKP Genel Başkanı eğer iddiasının arkasında ise, 'gelsinler konuşalım' davetini kabul etmeye hazırım. Bu çirkin iftiranın arkasında duracak cesareti varsa, dilediği bir TV programında bu konuyu tartışmaya hazırım. Ancak bu cesareti yoksa, oturduğu koltuğun şerefine yakışmayacak bu açıklaması nedeniyle kendisini derhal istifaya davet ediyorum.”

Eski Başbakan Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü de Erdoğan’a “Eşim İnönü'yü kendi siyasetine alet ederek doğru olmayan beyanda bulunması sadece 24 Haziran korkusu ile açıklanabilir” sözleriyle cevap vermişti.