Erdoğan'a cep telefonu fiyatlarını artırma yekisi

Meclis'e sunulan son torba yasaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi veriliyor.

AKP bazı yasalarda değişiklik yapan yeni bir “torba yasa önerisini” Meclis’e sundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, torba yasayla Cumhurbaşkanına, cep telefonları ile telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranını yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi verilecek.

Mevcut yasada bu oran yüzde 25’ti. Böylece oran artırılmış oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanına, bu ürünlere ilişkin ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirme, dört katına kadar artırma yetkisi de verilecek.

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